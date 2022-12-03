صيدال توقع اتفاقية لترويج منتوجاتها في كوت ديفوار

3 ديسمبر، 2022

وقع اليوم السبت، مجمع صيدال، اتفاقية مع شركة JMB PHARMA للتمثيل والترويج لمنتوجاتها في كوت ديفوار. و ذلك بحضور سفير الجزائر بهذا البلد.

وزار وزير الصحة الايفواري “Pierre Dimba” في اليوم الثاني من المعرض جناح صيدال، مرفوقاً بسفير الجزائر ادريس بوعسلة، حيث استمع لتقديم لشركة صيدال بصفتها مؤسسة عمومية رائدة وطنياً.

  أكد الوفد الجزائري عزمه على العمل لتفعيل شراكة البلدين في مجال الصناعة الصيدلانية. عملا بتعليمات وزارة الصناعة الصيدلانية بما يخدم صحة المواطنين في إطار تضامن إفريقي فعال و فعلي.

ليديا كبيش

3 ديسمبر، 2022

مقالات ذات صلة

إيفاد أزيد من 130 مهندس و60 خبير إلى تيزي وزو لإحصاء وتقييم أضرار الحرائق

15 أغسطس، 2021

رئيس مجلس الأمة يستقبل وفداً برلمانياً عن لجنة الشؤون الخارجية والأوروبية بغرفة النواب بجمهورية إيطاليا

30 مايو، 2022

ابي بشرايا: سياسة الابتزاز التي ينتهجها النظام المغربي تعكس خيبة أمله

6 مايو، 2021

396 حادث مرور جسماني يسجل بالمناطق الحضرية خلال أسبوع

23 يونيو، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: