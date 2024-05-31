صورتان جزائريتان ضمن أحسن 10 صور عالميا في مسابقة صور القمة العالمية لمجتمع المعلومات

إحتلت صورتان جزائريتان للمصور الفوتوغرافي يحيى طالبي، من ولاية بني عباس، إحدى المراتب العشر الأولى عالميا، التي تم الإعلان عن تتويجها ضمن مسابقة صور القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS Photo Contest 2024)، و هي المسابقة التي تتمثل في المشاركة بتقديم صور فوتوغرافية من كل دول العالم، توضح كيف تلعب تكنولوجيات الإعلام و الإتصال دورا تمكينيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

و تنطوي الصورتان الجزائريتان، حسب بيان وزارة البريد، على رمزية بالغة، إذ تعبر أولاهما، الملتقطة بمدينة تيمودي جنوب الجزائر، على مواكبة مختلف الأجيال لوسائل الاتصال الحديثة، حيث تجسد هذه السيدة العجوز التي تأقلمت معها، و هي تجري مكالمة مع حفيدتها التي لم ترها منذ عدة أشهر، وهذا ما جعلها تذرف دموع الفرح التي امتزجت بالشوق والحنين.

كما توثق الصورة الثانية التي التقطت بتنركوك جنوب الجزائر، العلاقة الحميمة بين الشاب حمحامة والجمل عبر مكالمة فيديو أثناء تواصله مع أصدقائه، حيث اختصرت تكنولوجيات الاعلام و الاتصال المسافات فيما بينهم.

شرف الدين عبد النور