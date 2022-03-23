صدور الأحكام في حق المعتدين على أستاذات ببرج باجي مختار 

23 مارس، 2022

أصدرت محكمة الجنايات في دورتها الأولى للسنة القضائية الجارية بمجلس قضاء أدرار أحكامها في حق الموقوفين المعتدين على استاذات ببرج باجي مختار.

وأدانت محكمة الجنايات الخمسة أشخاص المتورطين في القضية بـ 20 سنة سجنا نافذا، حيث وجهت لهم تهم تكوين جمعية أسرار بغرض الإعداد لجناية والسرقة والجرح العمدي مع الإصرار واستعمال سلاح ابيض وجناية محاولة الفعل المخل بالحياء بالعنف .

وللتذكير، فقد قام خمسة أشخاص بتاريخ 19 ماي 2021، بالإعتداء على الأستاذات بمقر اقامتهن في برج باجي مختار  أين هزت القضية الرأي العام.

ليديا كبيش

23 مارس، 2022

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