صبّ شهادات التخصيص لمكتتبي “عدل 2” خلال الأيام الجارية

ترأس، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، إجتماعا خُصّص لطي ملف برنامج عدل 2.

و تم التطرق في هذا الإجتماع إلى ملف عدل 2، والبالغ عدد المكتتبين فيه 561.688 مكتتب بإحتساب الذين دفعوا الشطر الأول بتاريخ 30 مارس 2021، والبالغ عددهم 27112 مكتتب، وهذا بعد إعادة دراسة طعونهم.

و أما بالنسبة للمكتتبين الذين تم صب شهادات تخصيصهم، فقد بلغ العدد على المستوى الوطني 535521 مكتتب، من بينهم 16718 مكتتب، سيتم صب شهاداتهم خلال الأيام الجارية، حيث ستمس العملية 27 ولاية، حسب بيان وزارة السكن.

وعلى ضوء هذه الأرقام، أمر الوزير بإستكمال منح شهادات التخصيص لكامل المكتتبين المتبقين والبالغ عددهم 26167 مكتتب.

كما استحسن بلعريبي النتائج المحققة والتي أفضت إلى طي ملف عدل 2 عبر 38 ولاية، وهذا بصب جميع شهادات التخصيص فيها، مشدّدا من جهة أخرى، على ضرورة التسريع في استكمال آخر المشاريع الموجهة لمشروع عدل 2 في باقي الولايات تزامنا والتحضيرات للإنطلاق في مشروع عدل 3، حيث أمر بوضع أجندة زمنية لاستكمال هذه المشاريع.

كما صرّح وزير السكن، أن الخبرة المكتسبة في إنجاز هذا العدد الهائل من السكنات، مكّن المورد البشري من تحقيق معادلة تحقيق السرعة في الإنجاز ورفع جميع العراقيل والحفاظ على جودة الإنجاز في آن واحد وهو ما أكد عليه الوزير.

وللوقوف عن قرب على المشاريع قيد الإنجاز والتي تعرف نوعًا من التأخر، طلب طارق بلعريبي، استدعاء على الفور كل من شركات، كوسيدار، بزالة، بلعمش وسوترابا. ب، لمقر الوزارة للقاء المدير العام للسكن وبحضور المدير العام لوكالة “عدل”، قصد حلحلة جميع العراقيل والانتهاء من هذه المشاريع في أقرب الآجال.

كما أمر الوزير، المدير العام لوكالة “عدل” بأخذ الإجراءات اللازمة لصب جميع شهادات التخصيص المتبقية في غضون الأسابيع القادمة.

شرف الدين عبد النور

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