“شيري للسيارات” ممولا جديدا للإتحاد الجزائري لكرة القدم

5 مارس، 2024
وقّع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم، عقد شراكة ورعاية مع الشركة ذات المسؤولية المحدودة “Auto Leader Company”، الممثل الحصري لعلامة “شيري للسيارات” في الجزائر “Chery Algerie”،
و تمت مراسم التوقيع، بحضور وليد صادي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، و أيمن شريط، المدير العام لممثل الشركة الصينية في الجزائر.
و يمتد العقد الذي تم إمضائه صباح اليوم الثلاثاء، بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، من 2024 إلى 2027، حسب بيان الفاف.
شرف الدين عبد النور
5 مارس، 2024

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