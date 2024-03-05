“شيري للسيارات” ممولا جديدا للإتحاد الجزائري لكرة القدم
وقّع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم، عقد شراكة ورعاية مع الشركة ذات المسؤولية المحدودة “Auto Leader Company”، الممثل الحصري لعلامة “شيري للسيارات” في الجزائر “Chery Algerie”،
و تمت مراسم التوقيع، بحضور وليد صادي، رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، و أيمن شريط، المدير العام لممثل الشركة الصينية في الجزائر.
و يمتد العقد الذي تم إمضائه صباح اليوم الثلاثاء، بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، من 2024 إلى 2027، حسب بيان الفاف.
شرف الدين عبد النور