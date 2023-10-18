شهداء و جرحى خلفهم قصف الاحتلال الصهيوني لمسجد في غزة

استشهد وأصيب عدد كبير من الفلسطينيين، اليوم، في قصف صهيوني استهدف مسجد شهداء الأقصى في النصيرات بقطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن عشرات الشهداء والجرحى يصلون تباعا إلى المستشفى، إثر قصف المسجد الذي نزحوا إليه، جلهم من النساء والأطفال.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت اليوم، عن ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الصهيوني المتواصل على الفلسطينيين في غزة والضفة منذ السابع أكتوبر إلى 3542 شهيدا، و13300 مصاب.

وأوضحت الصحة الفلسطينية، أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 3478 شهيدا، وأكثر من 12 ألف مصاب، وفي الضفة الغربية إلى 64 شهيدا وأكثر من 1300 مصاب، يختم بيان وكالة الأنباء الفلسطينية.

شرف الدين عبد النور

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