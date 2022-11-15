 شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية في إن أمناس

15 نوفمبر، 2022
أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية “إعصار2-2022”.
وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد تم تنفيذ التمرين بالقطاع العملياتي شمال- شرق إن أمناس بالناحية العسكرية الرابعة.
ووفقا لذات المصدر، يهدف هذا التمرين إلى اختبار الجاهزية القتالية لوحدات القطاع بما في ذلك الشبكة الميدانية للتزود بالوقود.
ويهدف التمرين أيضا الى تدريب القادة والاركانات على تصور المعركة. وتطوير معارفهم في التخطيط والتحضير والتنظيم والتنفيذ ووضعهم في جو المعركة الحقيقية.
رمزي أحمد توميات
15 نوفمبر، 2022

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