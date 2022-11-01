شنقريحة: الوحدة الوطنية دين في أعناقنا

ذكّر رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، فريق أول السعيد شنقريحة، بالتضحيات التي قدمها الشعب الجزائري من أجل استرجاع سيادته وحريته، وذلك بمناسبة إحياء الذكرى الـ68 لاندلاع الثورة التحريرية

وقال شنقريحة، أن:” الوحدة الوطنية التي أودعها بين أيدينا تاريخ حافل عريق هي دين في أعناقنا مستحق لشهداء الثورة التحريرية، وهي أيضا من أوجب وأقدس واجباتنا التي يتعين الذود عنها وتوطيد دعائمها”

ودعا ذات المتحدث، إلى مباشرة مشاريع واعدة، حيث قال:” وعليه بات علينا اليوم، في الوقت الذي يسعى فيه الوطنيون المخلصون إلى بناء الجزائر الجديدة من خلال مباشرة مشاريع واعدة، على جميع الأصعدة والمجالات، مشاريع كفيلة بتحقيق التقدم المنشود الذي يجعل بلادنا تواكب ركب التطور في العالم”.

هذا وقد كشفت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها أنه في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ68 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر المجيدة 1954، عرفت كل الهياكل والوحدات التابعة للجيش الوطني الشعبي. على غرار مقرات قيادات القوات والنواحي العسكرية، تنظيم تجمعات للمستخدمين ليلة الفاتح من نوفمبر 2022 على الساعة صفر. حيث تم رفع العلم الوطني والوقوف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهدائنا الأبرار.

وحسب نص البيان، فقد عرفت هذه المراسم، إطلاق 68 طلقة مدفع، نفذتها مفرزة تابعة لقيادة الحرس الجمهوري. وهذا على مستوى مقر قيادة القوات.

ليديا كبيش

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