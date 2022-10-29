شكري: كلمة الرئيس المصري ستركز على مبدأ الشراكة بين العرب في المصير والمستقبل

شكري: كلمة الرئيس المصري ستركز على مبدأ الشراكة بين العرب في المصير والمستقبل

أكد اايوم السبت، وزير خارجية الجمهورية المصرية، سامح شكري، أن قمة الجزائر تأتي لإعادة دورية انعقاد القمة العربية بعد انقطاع بسبب كورونا.

وكشف شكري في تصريحات اعلامية قبل لقاءه بوزير الخارجية رمطان لعمامرةأن كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سترتكز على مبدأ الشراكة بين العرب في المصير والمستقبل.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن الفترة الماضية سجلت بعض الانقطاع في التواصل بين الدول العربية بعد قطع دورية القمة العربية بسبب الجائحة.

وأكد الوزير المصري، أن القمة العربية الحالية بالجزائر هو حدث هام يتيح للقادة العرب فرصة لوضع رؤيا مشتركة في كيفية الحفاظ على مصالح الامة الاعربية، وحماية الامن القومي العربي من التحديات الكثيرة المتزايدة المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية وأزمة الغذاء العالمية.

كما شدد نفس المسؤول على أنه لا يمكن مواجهة تلك التحديات على انفراد، بل المواجهة ستكون مشتركة نظرا للمقومات والقدرات المشتركة التي تحوزها الامة العربية تؤهلها للتصدي لهذه التحديات

في حين لفت الدبلوماسي المصري، الى أن العمل العربي المشترك والاجتماع مرة أخرى يعزز من الرؤيا المشتركة وتفعيل الآليات المتوفرة لدى الدول العربية.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...