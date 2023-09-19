شركة ساتيكوم لاتصالات الجزائر تحرز جائزة ” الشريك الأول ” في حفل MILSTONE EVENT

تم تكريم الشركة الجزائرية المختصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصال “ساتيكوم”، فرع اتصالات الجزائر، كشريك أول، خلال حفل تسليم الجوائز “MILSTONE EVENT”، الذي أقيم أمس الإثنين، بفندق سوفيتال، بالجزائر العاصمة.

و جمع هذا الحدث الذي أقيم تحت شعار “كيف للذكاء الاصطناعي أن يعيد تحديد الحماية عبر الفيديو”، أهم الفاعلين في المجال.

و خلال هذه الأمسية، أشادت “MILSTONE” الشركة العالمية المختصة في تكنولوجيات الفيديو، بالجهود التي بذلتها شركة “ساتيكوم” وكذا إدارتها الفعّالة والمبتكرة في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال.

و سلّط المتدخلون الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي باعتباره تكنولوجيا متطورة في خدمة الحماية عبر الفيديو، كما تمت الإشادة بمساهمة “ساتيكوم” البارزة في تطوير حلول مبتكرة على غرار منتجات عرض المعلومات عبر شاشات العرض الرقمي، المراقبة بالفيديو IP، ومراقبة الدخول.

بصفتها شركة ذات أسهم وفرع اتصالات الجزائر، تتمثل مهمة “ساتيكوم” الأساسية في تصميم وتطوير ودمج الحلول في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال، كما تتميز أيضا بقدرتها على تقديم منتجات مبتكرة بهدف الاستجابة لاحتياجات السوق.

و تُعدّ MILESTONE، الشركة العالمية الرائدة في إدارة الفيديو، أول مُزود لأنظمة إدارة الفيديو ذات المنصة المفتوحة، حيث تتيح منصتها عملية الدمج مع توفير خيارات واسعة من الكاميرات في المجال وتُقدم أيضا أفضل الحلول المهنية.

هذا التكريم الرفيع كشريك أول يعكس التزام شركة “ساتيكوم” بالتميز ويبرز دورها الرئيسي في تطوير تكنولوجيات المعلومات والاتصال في الجزائر.

شرف الدين عبد النور

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