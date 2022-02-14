شركة إيتوزا : فتح ثمانية خطوط جديدة لفك العزلة عن الأحياء الجديدة

14 فبراير، 2022

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا” عن فتح ثمانية خطوط جديدة لفك العزلة عن الأحياء السكنية الجديدة.

وكشفت مديرة التخطيط بالمؤسسة خلال جلسة استماع للجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني بحضور المدير العام للمؤسسة، أن هذ الخطوة تأتي في إطار استراتيجية “إيتوزا” الرامية للاستجابة للطلب المتزايد من طرف المسافرين خصوصا بعد ترحيل السكان إلى الأحياء الجديدة.

وأوضحت ذات المتحدثة، أنه من جملة هذه الخطوط الثمانية الجديدة تم تخصيص أربعة خطوط لربط الأحياء السكنية الجديدة بمحطتي السكك الحديدية “تسالة المرجة” و”سيدي عبد الله الجامعة”، حسبما جاء في بيان للمجلس.

كما كشفت المديرة أن شبكة النقل الحضري وشبه حضري تغطي أزيد من 3000 كلم (ذهابا وإيابا) بحيث تمتد شرقا إلى رغاية وغربا إلى زرالدة وجنوبا إلى سيدي موسى وأولاد الشبل، مستغلة في ذلك 122 خطا و 1200 نقطة توقف و27 محطة

رمزي أحمد توميات

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