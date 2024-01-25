شرفة يردّ على الأسئلة الشفوية لنواب المجلس الشعبي الوطني

قام يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الخميس ، بالرد على ثلاثة أسئلة شفوية ذات الصلة بالقطاع، لنواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية عامة ترأسها منذر بودن، نائب رئيس المجلس.

و قد رد الوزير على سؤال النائب عن ولاية تيبازة، أوزغلة جمال، بخصوص إشهار عقود الشراكة على الأراضي الفلاحية وتقسيم الأراضي الجماعية بالإنصاف وإيجاد حل نهائي لهذه المجموعات والمستثمرين.

كما قام الوزير بالرد على سؤال النائب محلبي سعدي، حول الآجال المحددة لإدراج ولاية تيزي وزو كحوض لإنتاج الحليب حتى تستفيد من الامتيازات اللازمة التي ستسمح لها بتطوير هذه الشعبة الإستراتيجية.

و في نفس السياق، رد الوزير، على سؤال النائب خنسي عبد الله، حول الإجراءات المتخذة من أجل خلق الغرفة الفلاحية بإن قزام وفتح فرع للديوان الوطني للحبوب والبقول الجافة بهذه الولاية لتوفير مادة الشعير العلفي للمربين.

سهام قريمش

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