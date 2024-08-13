شرطة بئر خادم بالعاصمة تطيح بعصابة أحياء وتحجز أسلحة بيضاء محظورة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس، من توقيف 15 شخص مشتبه فيهم، من بينهم مسبوقين قضائيا، كانوا ينشطون ضمن عصابة أحياء خلقت الرعب في أوساط سكان بئرخادم ،مع ضبط أسلحة بيضاء بمختلف الأصناف.

وأفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر أنّ قضية الحال انطلقت أطوارها بعد تلقي مركز القيادة والسيطرة بأمن ولاية الجزائر، مكالمة عبر الرقم الأخضر 48/15 مفاده وجود شجار عنيف بالأسلحة البيضاء المحظورة والألعاب النارية والعصي بين مجموعة من الأشخاص والمسبوقين قضائيا على مستوى أحد أحياء بلدية بئر خادم مما خلف عدة إصابات.

و انتقلت عناصر الفرقة المتنقلة إلى عين المكان، على جناح السرعة، أين تم توقيف 15 شخص مشتبه فيه، مع ضبط وحجز 11 سلاح أبيض من مختلف الأنواع والأحجام ، ثلاث 03 عِصي، 05 ألعاب نارية، حسب ما كشف ذات البيان.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، بعد استكمال الإجراءات القانونية، عن قضية إنشاء عصابة أحياء والمشاجرة في الطريق العام باستعمال أسلحة بيضاء محظورة، مع الإخلال بالنظام العام والسكينة العامة وزرع الرعب والخوف داخل تجمعات سكنية، يختم البيان.

ش.ن