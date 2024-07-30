شرطة العاصمة توقف المتورطين في قضية حرق أوراق نقدية بالعملة الوطنية

ت مكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر مــمثلــة في فــرقة الـشرطة القضائية لأمن سيدي أمحمد، الأسبوع المنصرم، من توقيف شخصين (رجل وإمرأة)، في قضية الحرق العمدي لأوراق نقدية بالعملة الوطنية مع التصوير والتشهير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والمساس بالرموز الوطنية.

وجاءت قضية الحال، حسب ما أورده بيان خلية الإتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر، بعد رصد فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي ظهر فيه شخص قام بحرق أوراق نقدية من فئة 1000دج أثناء الإحتفال بعيد ميلاده برفقة أصدقائه.

وباشرت الضبطية القضائية، بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، حسب ذات المصدر، التقصي والتحري حول هذا الفيديو، أين تم تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما، مع حجز الهواتف النقالة المستعملة في توثيق عملية حرق العملة الوطنية.

كما تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف إجراءات جزائية.

شرف الدين عبد النور