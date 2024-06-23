شرطة العاصمة تطيح بشبكة وطنية مختصة في سرقة المركبات وتسترجع 06 سيارات مسروقة

تمكّنت فرقة مكافحة الجريمة الكبرى بالمقاطعة الأولى للشرطة القضائية الجزائر وسط، من تفكيك جماعة إجرامية مختصة في سرقة السيارات يمتد نشاطها عبر كامل التراب الوطني، مع توقيف عناصر الشبكة المتكونة من (05) أشخاص و إسترجاع 6 مركبات مسروقة، حسب بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

وجاءت هذه القضية، على إثر شكوى تقدم بها مواطن على مستوى مقر الفرقة بعد تعرض مركبته للسرقة، حيث أسفرت تحريات عناصر الضبطية القضائية تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، ومدعمة بإستغلال الوسائل التقنية،على تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم.

وأضاف البيان أنّ العملية أسفرت أيضا على إسترجاع ست مركبات، مع حجز وثائق إدارية ولوحات ترقيم مزورة ، مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ (75000) دينار جزائري .

تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية تكوين شبكة وطنية مختصة في سرقة المركبات، خيتم بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

كوثر غريبي