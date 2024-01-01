شرطة العاصمة تحجز كمية كبيرة من المؤثرات العقلية

تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في مقاطعة الشرطة القضائية الثانية باب الزوار و فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية براقي، الأسبوع الفارط، خلال معالجتها لقضايا متفرقة، من توقيف 07 أشخاص ينشطون ضمن شبكات إجرامية منظمة مختصة في الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، حسب بيان خلية الإتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر.

و جاءت قضايا الحال، حسب ذات المصدر، إستغلالا لمعلومات أمنية وردت إلى ذات المصالح مفادها وجود أشخاص مشتبه فيهم يتاجرون في المخدرات والمؤثرات العقلية بمختلف أنواعها على مستوى عدة أحياء بالعاصمة، عليه، باشرت الضبطية القضائية التقصي والتحري حول هاته المعلومات، أين تم تحديد هوية المشتبه فيهم .

و بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، تم برمجة عمليات شرطية لهاته البؤر السوداء مع تنفيذ أذونات بالتفتيش لمساكن المشتبه فيهم، ليتم توقيفهم وتوقيف باقي الشركاء بعد عمليات تحري مستمرة، يضيف المصدر ذاته.

كما أفضت هاته العمليات، إلى توقيف 07 أشخاص من بينهم مسبوقين قضائيا مع ضبط وحجز، 19047 قرصا مؤثر عقلي، كمية من المخدرات الصلبة، مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 81000 دينار جزائري من عائدات ترويج السموم، 5 مركبات سياحية إستُعملت في نقل السموم.

هذا و تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملفات إجراءات جزائية، يختم بيان الأمن.

شرف الدين عبد النور

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