شرطة العاصمة تحجز كميات كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية شهر فيفري المنصرم 

19 مارس، 2024

تمكّنت مختلف المصالح العملياتية لأمن ولاية الجزائر، شهر فيفري المنصرم، خلال معالجتها لـ4991 قضية تعلقت بالمساس بالأشخاص، بالأموال والممتلكات، قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، حمل أسلحة بيضاء محظورة و كذا الجرائم المعلوماتية، من حجز كميات معتبرة من المخدرات و المخدرات الصلبة وصل وزنها إلى 3 كلغ، و 237غ مخدرات من نوع “قنب الهندي”، و 718.22غ من الكوكايين و 38.07غ من الهيروين.

كما تم حجز، حسب بيان خلية الإتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر، 33407 قرصا مؤثر عقلي من مختلف الأنواع، و 15 قارورة محلول مخدر.

هذا ووضعت المديرية العامة للأمن الوطني أرقامها الهاتفية، المتمثلة في الخط الأخضر 1548، وخط النجدة 17، و تطبيق “ألو شرطة” تحت تصرف المواطنين للتبليغ.

 

شرف الدين عبد النور

19 مارس، 2024

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