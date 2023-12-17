شبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات والسطو على المنازل بالوادي في قبضة الدرك الوطني

شبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات والسطو على المنازل بالوادي في قبضة الدرك الوطني

تمكّنت الوحدات الفرعية التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي، من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في سرقة المركبات والسطو على المنازل ومختلف المنشآت، وهذا بمعالجة عدة قضايا متفرقة، تم من خلالها توقيف 08 أشخاص متورطين في السرقة والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، حسب بيان قيادة الدرك الوطني.

و عولجت هذه القضايا حسب ذات المصدر، على إثر التدخل الفوري لوحدات المجموعة، باستغلال عنصر الاستعلام وتكثيف البحث والتحري والتعمق في التحقيق، أين تم تحديد هوية أفراد الشبكة الإجرامية ورصد تحركاتهم والعمل على استدراجهم للإيقاع بهم، وهذا بإشراك أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بوادي العلندة.

كما مكّن التدخل السريع والفعال لأفراد الدرك الوطني بالوادي، من تفكيك الشبكة الإجرامية وتوقيف عناصرها الثمانية، مع استرجاع مركبة محل السرقة.

و سيتم فور الإنتهاء من التحقيق، تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة، يختم بيان الدرك الوطني.

شرف الدين عبد النور

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