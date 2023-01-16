شان الجزائر 2022/منتخب مدغشقر يُفاجئ غانا ويفوز عليها بهدفين لهدف

حقّق منتخب مدغشقر عشية هذا السبت 15 جانفي، أولى مفاجآت كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر، بفوزه الثمين على منتخب غانا بنتيجة هدفين لهدف (1-2)…

وقدّم منتخب مدغشقر مباراةً كبيرة على أرضية ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، وسط حضور كبير للجماهير القسنطينية والمناطق المجاورة، والتي صنعت أجواء رائعة بالمدرجات، مكتشفين الحلّة الجديدة للملعب، بعد إعادة تهيئته لاحتضان مباريات الشان، وعلى أرضية ممتازة، تحت أنظار رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “باتريس موتسيبي”، رفقة رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم” جهيد زفيزف”، مواجهة وقف فيها المنتخب الملغاشي الند للند ضد منتخب غانا.

ولحساب ذات المجموعة الثاثلة من كأس الأمم الإفريقية للمحليين الجزائر 2022، فازت السودان على البساط ضد المغرب المنسحب مؤخّرا من هاته البطولة.

سيدعلي.ه‍

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