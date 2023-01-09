سونلغاز تجهز المنشآت الرياضية المعنية باحتضان “شان” 2022

9 يناير، 2023

كشف خليل هدنة، الناطق الرسمي باسم مجمع سونلغاز، أنه تم توفير طاقة متصلة وربط كل المنشآت الرياضية بالكهرباء والغاز، تحسبا للبطولة الافريقية للمحليين  “شان 2022”، الذي ستحتضنه الجزائر بداية من 13 جانفي الى 14 فيفري.

وأكد خليل هدنة، أن سونلغاز اتخذت كافة الإجراءات لاحتصان هذه البطولة، من خلال توفير طاقة متصلة وذات نوعية،و تأمينها لكل الولايات المحتضنة : العاصمة، وهران قسنطينة، و عنابة، حيث عملت على معاينة وصيانة المعدات الكهربائية والغازية، في الهياكل الفندقية والموضوعة لاستقبال الوفود والفرق وساكنة الولايات.

واضاف ذات المسؤول، أن سونلغاز عملت أيضا على معاينة و صيانة 34 منشأة طاقوية كبيرة عادية او متوسطة التوتر، ومراكز الربط لكل منشأة رياضية معنية.

وأشار هدنة، إلى أن شركات سونلغاز سخرت 882 فريق تدخل مكون من 1197 عون تقني مختص، ودعمت بفرق اشغال مختصة ومعتمدة ومقاولين المعتمدين للمؤسسة، وكذا 235 عون مقاولات وتسخير 107 مركبة. من أجل إنجاح العرس الكروي الكبير والإلتزام بمهامها للسير الحسن للتظاهرات الكروية.

حورية سعداوي

9 يناير، 2023

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