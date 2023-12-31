سوناطراك تُنظّم مسابقة انتقاء موحدة بهذه الولايات

نظّمت سوناطراك، بدءً من أمس السبت، مسابقة انتقاء لــ 1265 عاملا لسد احتياجاتها على مستوى منشآتها الإدارية والإنتاجية، حيث ستجري فعاليات المسابقة بمراكز الامتحانات المتواجدة بولايات وهران وبجاية وسكيكدة والأغواط والجزائر العاصمة، حسب بيان سوناطراك.

و سيشارك في هذه المسابقة 5477 مترشحا تتوفر فيهم شروط المسابقة، تم استدعاؤهم عن طريق المنصة الرقمية لعروض الحسابات الكبرى للوكالة الوطنية للتشغيل وفق الآلية المعتمدة في عمليات التوظيف بهدف تكريس مبدأ الشفافية والنزاهة لهذه العملية الضخمة، حسب ذات المصدر.

كما ستستمر المسابقة التي أطلقتها سوناطراك، أمس السبت 30 ديسمبر، إلى غاية 03 جانفي 2024، حيث يشرف عليها أساتذة من كل فروع المعهد الجزائري للبترول التابع لسوناطراك، بمشاركة اللجان الولائية للتشغيل للولايات المعنية، حيث تم تسخير كل الظروف والمتطلبات اللوجستية من أجل إنجاح هذه المسابقة التي تضم هذا العدد الهائل من المشاركين، يختم بيان المجمع.

شرف الدين عبد النور

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