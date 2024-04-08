سوناطراك توقّع مذكّرة تفاهم مع توتال إنرجيز

وقّعت سوناطراك وتوتال إنرجيز، مذكّرة تفاهم تجسد رغبة الطرفين في تعزيز شراكتهما وتوسيع مجالات تعاونهما.

وتنخرط هذه المذكرة، حسب بيان سوناطراك، في مسعى تنفيذ برنامج عمل يهدف إلى تقييم وتطوير موارد المحروقات بمنطقة الشمال الشرقي لتيميمون، وذلك اعتمادا على منشآت المعالجة القائمة بالمنطقة.

كما تهدف هذه المذكرة إلى وضع أطر التعاون بين الطرفين بغرض إبرام عقد محروقات في رقعة الاهتمام المُحدّد، وذلك في ظل القانون رقم 19-13 المنظم لأنشطة المحروقات.

ويجدر بالذكر أن سوناطراك وتوتال إنرجيز، تقومان باستغلال الرقع التعاقدية المتواجدة بكل من تي.أف.تي II و تي.أف.تي جنوب وتيميمون وبركين في إطار عقود الشراكة القائمة.

شرف الدين عبد النور

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