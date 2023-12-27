سوناطراك: تمرين محاكاة على مستوى ميناء المحروقات ببجاية غدا الخميس

أعلمت سوناطراك، في بيان لها، أمس الثلاثاء، الرأي العام بأنه سيتم تنظيم تمرين محاكاة لحادث صبيحة يوم غد الخميس 28 ديسمبر، على مستوى ميناء المحروقات ببجاية.

و يندرج تمرين المحاكاة هذا حسب ذات البيان، في إطار تنفيذ البرنامج السنوي لمركز القيادة التكتيكي لقطب الجزائر (PCT) التابع لمجمع سوناطراك، حيث ستشارك في هذا التمرين مصالح الحماية المدنية وكذا السلطات المحلية لولاية بجاية.

كما قدّمت سوناطراك، إعتذارها للمواطنين القاطنين بالجوار عن الإزعاج الذي قد يتسبب فيه هذا التمرين.

شرف الدين عبد النور

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