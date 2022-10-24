سوريا ترحب بإعلان الجزائر حول لم الشمل الفلسطيني

رحبت الجمهورية العربية السورية بإعلان الجزائر المنبثق عن مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أنه يصب في صالح وحدة الصف الفلسطيني.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين السورية:” اعرب الجمهورية العربية السورية عن ترحيبها بمضمون إعلان الجزائر المنبثق عن مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، والذي عقد بالجزائر خلال الفترة من الـ 11 حتى الـ 13 من تشرين الأول 2022”.

كما أعربت سوريا عن تقديرها ودعمها لمبادرة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والتي كانت الأساس لهذا الإعلان وما تمخض عنه من نتائج إيجابية على الساحة الفلسطينية.

وترى سوريا أن هذا اللقاء يصب في صالح وحدة الصف الفلسطيني وتعزيز قوة الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس

رمزي أحمد توميات