سعيود يشدّد على القضاء على السكن غير اللائق في وهران

عقد والي وهران، السعيد سعيود، أمس الأحد، اجتماعًا تنسيقيًا بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، رئيس دائرة وهران، و رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية وهران، بالإضافة إلى إطارات الولاية، لمناقشة وضعية قطاع السكن في الولاية.

و خلال الاجتماع، تم التركيز على وضعية السكن في بلدية وهران، بما في ذلك السكن العمومي الإيجاري، السكن الهش، و السكن الفوضوي، كما تم عرض أنشطة لجان السكن على مستوى البلدية والدائرة، حسب بيان ولاية وهران.

و أكد الوالي سعيود، على أهمية التزام الجميع بالقضاء النهائي على السكن غير اللائق والسكن القصديري في جميع مناطق الولاية، وذلك استنادًا إلى توجيهات السلطات العليا للبلاد، التي تهدف إلى توفير فرص السكن اللائق للمواطنين.

خديجة مقداد

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