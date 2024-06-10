سعيدة نغزة تقرّر الترشّح لرئاسيات السابع سبتمبر

قرّرت، رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، سعيدة نغزة، الترشّح للانتخابات الرئاسية المقرّرة ليوم 07 سبتمبر 2024.

وفي بيان وُجّه لوسائل الإعلام، قالت سعيدة نغزة “يسعدني أن أبلغكم أنني قررت المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ليوم 07 سبتمبر 2024.ّ

وأضافت نغزة في بيانها “يأتي هذا القرار، بعد دراسة متأنية، وينبع من قناعتي العميقة بأن شعبنا الباسل وأمتنا العظيمة وبلدنا القارة، يستحقون حوكمة ترقى إلى مستوى التطلعات المشروعة لكل مواطن ومواطنة”.

وأورد ذات البيان أنّ حفل الإعلان الرسمي الذي سيكون يوم 10 جوان على الساعة الرابعة مساء، بفيلا رقم 12 ، دار الدنيا بدالي ابراهيم.

كوثر غريبي