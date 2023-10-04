سعيا منها لتحديث شبكتها للبيع ورقمنه خدماتها… “أريدُ” تدشن محلها الذكي ببجاية

قامت أُريدُ Ooredoo، الثلاثاء، في إطار استراتيجيتها لتحديث شبكتها للبيع ورقمنه خدماتها، بالتدشين الرسمي لمحلها الذكي بولاية بجاية، حيث جرت مراسيم التدشين الرسمي لهذا الفضاء الجديد، بحضور حكيم اورزقي، مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لولاية بجاية، و مُمثلو السلطات المحلية، المدير العام لـ Ooredoo الجزائر، روني طعمه، و كذا الإطارات المسيرة للمؤسسة.

و يمنح المحل الجديد لـ Ooredoo، المتواجد في قلب مدينة بجاية بشارع “أعمريو/ Amriw”، للزبائن من الخواص والمؤسسات، تجربة رقمية فريدة بفضل مفهوم يجمع بين الراحة، المرونة، التوجيه والابداع.

و بمناسبة هذا الافتتاح، صرّح المدير العام لـ Ooredoo، روني طعمه، “نحن سعداء وفخورون بالإعلان عن الافتتاح الرسمي لأول محل ذكي في مدينة بجاية. هذا الفضاء الجديد هو تجسيد لإرادتنا في التقرب أكثر من زبائننا من خلال منحهم تجربة هاتف نقال مبتكرة لا مثيل لها ترقى إلى مستوى تطلعاتهم”.

و أضاف، “يجسد هذا التدشين طموحنا في التقديم لزبائننا خدمات تتماشى تمامًا مع الاستراتيجية التي تبنتها المؤسسة فيما يخص التحول الرقمي. سيستفيد زبائننا، ابتداء من الاستقبال وإلى غاية التكفل التام بطلباتهم وبصفة سريعة، من خدمات عالية الجودة واستشارة مُحكمة. ستسمح محلاتنا الذكية لزبائن Ooredoo الاستفادة من ريادتنا الرقمية في مختلف مناطق البلاد.”

و بفضل تصميمه العصري والمهيأ 100٪ في الجزائر، يتيح محل Ooredoo الذكي للزبون سهولة ومرونة وحرية في التنقل داخله، وفقا لاحتياجاته واهتماماته.

جناح الانتظار

يتوفر على مقابس USB، لشحن الهواتف والأجهزة النقالة الأخرى مع منح تجربة مرئية على شاشات إعلانية كبيرة وعصرية.

جناح للبيع

يضُْم أماكن للجلوس للبيع والتكفل بالطلبات التجارية للزبون، مع منحهم خيار الدفع نقدًا أو عن طريق جهاز الدفع الإلكتروني (TPE).

جناح HOME

مُصمم عل شكل قاعة جلوس منزلية، أين يمكن للزبون أن يستمتع بأنترنت Ooredoo من خلال SAHLA BOX وتجربة تطبيقات Ooredoo كالمنصات الحصرية للأفلام ANAFLIX والموسيقى ANAZIK.

جناح للتجربة

يحتوي على منصات عرض أين يستطيع الزبون تجربة آخر أنواع الهواتف الذكية واللوحات اللمسية.

كما سيضمن مستشارو البيع، تكفلا شخصيا بالزبائن من الخواص والمؤسسات، وتعريفهم بمنتجات وخدمات Ooredoo الأكثر توافقا مع احتياجاتهم ومتطلباتهم.

للتذكير، قامت Ooredoo بافتتاح عدة محلات رقمية عبر مختلف مناطق الوطن، على غرار ولايات وهران وتلمسان لمنطقة الغرب الجزائري، قسنطينة، سطيف، برج بوعريريج وعنابة لمنطقة الشرق، والجزائر العاصمة، تيزي وزو، تيبازة، بومرداس، البليدة، البويرة، وعين الدفلى لمنطقة الوسط، غرداية والاغواط لمنطقة الجنوب.

من خلال افتتاح هذا المحل الرقمي ببجاية، أكدت Ooredoo عن ارادتها على منح زبائنها فرصة عيش تجربة رقمية فريدة عبر مختلف أنحاء الوطن.

شرف الدين عبد النور

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