سباق البياتلون يُميّز اليوم الثاني من الألعاب العسكرية الدولية “الفصيلة المحمولة جوا 2022”

17 أغسطس، 2022

عرف اليوم الثاني من المسابقة الدولية العسكرية الفصيلة المحمولة جوا- 2022، إجراء سباق البياتلون بقوام فصيلة مع الرمي بالأسلحة الخفيفة والقاذف الصاروخي وهذا على مستوى منطقة بوغار بولاية المدية بالناحية العسكرية الأولى.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني أن خط انطلاق هذه المنافسة شهد مشاركة (15) دولة وتمثلت في كل من الجزائر، بيلاروسيا، بوركينافاسو، جمهورية الكونغو، السودان، سوريا، طاجيكستان، روسيا، مالي، نيكاراغوا، الصين، قيرغيزستان، أوزبكستان، وفنزويلا، تنافسوا على طول مضمار يبلغ 10 كلم.

هذا وقد جرت هذه المنافسة في ظروف تنظيمية محكمة وسط أجواء تنافسية عالية بين الفرق المشاركة، يضيف البيان.

ش.ن

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17 أغسطس، 2022

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