سايحي يُذكّر بالمساعدات الإنسانية الجزائرية لفلسطين بتعليمات من الرئيس تبون

ذكًر وزير الصحة، عبد الحق سايحي، مساء اليوم الأحد، أنه و بتعليمات من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أقامت الجزائر جسرا جويا دائما و متواصلا، من المساعدات الانسانية إلى فلسطين، بالإضافة إلى استقبال أكثر من 450 مصابا، مع التكفل التام بعدد كبير من الذين تعرضوا إلى بتر في الأطراف، جراء العدوان الصهيوني على غزة، و ذلك على مستوى المستشفيات الجزائرية.

و جاء ذلك، حسب بيان وزارة الصحة، خلال افتتاح وزير الصحة، بجنيف، أشغال الدورة 60 لمجلس وزراء العرب، و ذلك على هامش انعقاد الجمعية العالمية للصحة 77.

و أعرب سايحي، في كلمته التي ألقاها، عن شكره للدول الأعضاء على مشاركتهم الفعالة في أشغال المجلس، قصد مناقشة القضايا الصحية التي تهم البلدان العربية، بالإضافة إلى استكمال ما تم مباشرته في الاجتماع الأخير، المنعقد في الجزائر، تبعا للتوصيات المنبثقة عن اللجنة الفنية الاستشارية للمجلس والمكتب التنفيذي، التي تصب في إطار توطيد وتعميق التعاون العربي المشترك، في المجال الصحي، والتي من شأنها رفع أية ضغوط أو معاناة صحية أو اجتماعية تعاني منها الشعوب العربية.

واستغل الوزير فرصة هذا اللقاء، للحديث عن الظروف الصعبة و العصيبة التي تعيشها دولة فلسطين، ومعها كل الامة العربية، نتيجة العدوان السافر على الفلسطينيين، مستذكرا الهبة التضامنية للشعوب العربية، في سبيل إعانة سكان غزة، من خلال المساعدات الانسانية التي تم تخصيصها.

وجدّد وزير سايحي، موقف الجزائر رئيسا وشعبا وحكومة، الداعم بشكل مستمر و لامتناهي مع الشعب الفلسطيني، و من خلال التوصيات الهادفة لمساندة و دعم الفلسطينيين.

كما قام وزير الصحة، بتسليم مقاليد رئاسة مجلس وزراء الصحة العرب، إلى نظيره صالح مهدي الحسناوي، وزير الصحة لجمهورية العراق ، مثمنا و شاكرا بكل الانجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة التي قضاها في رئاسة هذا المجلس، بفضل دعم وثقة الدول الأعضاء في المجلس، والذي ترأسته الجزائر فيها أربعة دورات وهي، الدورة 58 بفندق الأوراسي بالجزائر، و الدورة 59 بجنيف، على هامش للجمعية العالمية الـ76 للصحة، إضافة إلى الدورتين غير العاديتين، التي تم تنظيمهما عبر تقنية التحاضر المرئي، و اللاتي تم تخصيصهما لدراسة الأوضاع المزرية و الصعبة التي مرت بها دولتى السودان و فلسطين.

و تمنى وزير الصحة، في ختام كلمته، أن يستمر هذا المسار نحو النجاح والتطور، متمنيا كل التوفيق والسداد لأشغال الدورة الستين لمجلس وزراء الصحة العرب، والذي لطالما كان يهدف إلى تعزيز و توطيد التعاون بين الدول العربية في المجال الصحي، وكذا الدفع بالعمل العربي المشترك، يضيف ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور