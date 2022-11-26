سايحي يدعو إلى اتباع نظام الرقمنة في كل المستشفيات

سايحي يدعو إلى اتباع نظام الرقمنة في كل المستشفيات

شدّد اليوم السبت، وزير الصحة، عبد الحق سايحي، على ضرورة إتباع نظام الرقمنة على مستوى جميع المؤسسات الصحية، كاشفا أن الانطلاقة ستكون من مستشفى الاستعجالات الطبية الجراحية ببلدية البوني في عنابة.

وأكد سايحي، على أن إتباع الرقمنة في الخدمات الصحية سيعود بالفائدة سواء للمريض أو عمال الصحة، موضحا أنهم سيغنيهم عن الملفات الورقية الكلاسيكية كما سيوفر مداخيل مالية يمكن أن تستغل لخدمة المريض في مجالات عديدة.

وشدد ذات المتحدث، على الأهمية التي يكتسيها القطب الاستعجالى الجديد والذي يندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الذي يركز على خدمة المريض من خلال تطوير المنظومة الصحية.

وأشاد وزير الصحة بنوعية التجهيزات التي تم توفيرها على مستوى هذا الهيكل الجديد. معلنا استعداد والي الولاية والمدير الولائي للصحة لتزويده في حال حاجته إلى تجهيزات أخرى. مع تعيين الأطباء الأخصائيين في حال تسجيل نقص من ناحية المورد البشري اللازم.

كما أعلن وزير الصحة، عن إنشاء مركز استشفائي جامعي جديد بالولاية. مشيرا إلى توفر الأرضية اللازمة للتكفل بإنجاز هذا المشروع.

وأسدى الوزير تعليمات تقضي بضرورة توفر هذا المستشفى على جناح خاص بالاستعجالات للأطفال يتوفر على جميع التجهيزات اللازمة مثله مثل الجناح المخصص للكبار.

كما تجدر الاشارة الى ان المستشفى الجهوي للإستعجالات الطبية الجراحية بالبوني، من شأنه أن يخفف من معاناة المواطنين، كما من شأنه أن يساهم في تحسن الوضع الصحي للولاية و الولايات الشرقية الأخرى.

رمزي أحمد توميات

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