سايحي يدشّن عددا من المنشآت الصحية بأولاد جلال

قام اليوم، وزير الصحة، عبد الحق سايحي، مرفوقا بوفد وزاري هام بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية أولاد جلال، لمعاينة واقع القطاع من خلال وضع حجر أساس وإدخال حيز الخدمة العديد من المنشآت الصحية.

و أشرف الوزير سايحي و الوفد المرفق له على، وضع حجر الأساس لمشروع استعجالات الطبية بسعة 30 سرير ببلدية الدوسن، و مستشفى 120سرير ببلدية ولاد جلال.

كما قام سايحي بتدشين و وضع حيز الخدمة لمركز تصفية الدم و أمراض الكلى تابع للقطاع الخاص ببلدية ولاد جلال، وكذا وضع حجر الأساس لمشروع مستشفى الأم و الطفل بسعة 80 سرير، و وضع حجر الأساس مشروع مستشفى 60 سرير، ببلدية سيدي خالد.

و أشرف وزير الصحة، على وضع حجر الأساس لمشروع معهد التكوين العالي للشبه الطبي، إضافة إلى تدشين و وضع حيز الخدمة لمركز تصفية الدم و أمراض الكلى تابعة القطاع الخاص ببلدية سيدي خالد، حسب ما أورده بيان وزارة الصحة.

سهام قريمش

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