سايحي: إعداد مخطط إستراتيجي للحد من إنتشار الإيدز

4 ديسمبر، 2023

أكد  وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي، أن المخطط الإستراتيجي 2024/2028. يندرج ضمن الإلتزامات التي قطعتها البلاد وتحسين الإستجابة نظرا للصور الوبائية وتركيز الجهود على الفئات الأكثر عرضة لفيروس الإيدز.

وجاء ذلك في كلمة له خلال تنظيم اليوم العالمي لمكافحة “الإيدز”، تحت شعار من “أجل عام من دون إيدز مواطنة في الرياضة”.

وأفاد سايحي أن اليوم العالمي لمكافحة الإيدز يأتي ضمن تسريع الاستجابة وتأكيد دور الفرد والمجتمع المدني. والنظرة السلبية للأشخاص المصابين بالفيروس. وضمان توعية واسعة للوقاية والرعاية الصحية ضمن احترام الحق في الصحة للجميع.

كما أبرز ذات المتحدث رسميا رغبة الجزائر في بذل المزيد من الجهود وتسخير الوسائل الممكنة للحد من انتشار الوباء العالمي. ضمن برنامج الأمم المتحدة المشترك الذي يهدف للقضاء على هذا الوباء في غضون 2030.

ولفت وزير الصحة الى أن خطر التعرض لفيروس المناعة المكتسب ومستوى استخدام وسائل الحماية وتعاطي المخدرات عن طريق الحقن وعوامل الإجرام تعد نقاط ضعف يجب أخذها بعين الإعتبار للتعامل مع الفيروس.

وأوضح نفس المسؤول أن الأهداف الأولية تتلخص في التسريع في الاستجابة للفئات المعرضة لشكل خاص لفيروس المناعة البشري. والقضاء على انتقال الإيدز من الأم إلى الطفل، وتعزيز أنشطة الوقاية والفحص والتشخيص والرعاية. ناهيك عن مرافقة المصابين بدعم من المجتمع المدني

رمزي أحمد توميات

4 ديسمبر، 2023

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