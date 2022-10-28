لترقية العمل المشترك….إصلاح الجامعة العربية بات حتمية

28 أكتوبر، 2022

يرتقب أن يقدم الوفد الجزائري, على مستوى اجتماع وزراء الخارجية وعلى مستوى القمة, ملفا متكاملا حول اصلاح الجامعة, للنهوض بها والسماح لها بمواصلة مهامها بشكل افضل و أحسن”, وذلك في مسعى لتطوير أداء هذه الهيئة, والبحث على افضل السبل لترقية العمل العربي المشترك في مختلف الميادين بإعادة النظر في الكثير من اساليب عملها.

ويشار الى أن اجتماع المندوبين الدائمين استكمل, مساء الخميس دراسة باقي المواضيع المدرجة في مشروع جدول أعمال القمة والتي سترفع نتائجها إلى مجلس وزراء الخارجية, الذي سينعقد يومي السبت الاحد.

فايزة سايح

28 أكتوبر، 2022

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