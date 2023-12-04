زيتوني يُشدّد على ضرورة ضمان وفرة مادة السميد المدعم والعجائن مع اقتراب شهر رمضان الكريم

أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الإثنين، بقصر المعارض “صافكس”، على اللّقاء الوطني لمسيري المطاحن العمومية والخاصة لإنتاج مادة السميد، خُصّص لضمان استقرار تموين السوق الوطنية بمادتي السميد المدعم والعجائن، لتلبية الإحتياجات الوطنية خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، حسب بيان وزارة التجارة.

و شدّد الوزير زيتوني، على ضرورة تنسيق كل الجهود، لضمان وفرة مادة السميد المدعم والعجائن، والتكيف مع ارتفاع معدل الإستهلاك، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

و أكد وزير التجارة في كلمته، أن هذا اللّقاء يأتي في إطار المقاربة التشاركية والتشاورية بين الوزارة ومختلف الشعب المهنية، والوقوف على كل المشاكل التي تواجه المهنيين.

كما أكد الطيب زيتوني، على ضرورة تعزيز القدرات الإنتاجية والتحويلية للمطاحن، لضمان احتياجات السوق الوطنية، حسب بيان الوزارة.

هذا و حضر اللّقاء كل من المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، نصر الدين مسعودي، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، عصام بدريسي، وإطارات من وزارة التجارة وترقية الصادرات ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بالإضافة إلى المهنيين والناشطين في المجال.

تجدر الإشارة، أن هذا اللّقاء إندرج ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية التي باشر بها القطاع مع الشركاء المهنيين، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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