زيتوني يفتتح بالطارف الطبعة الأولى للصالون الوطني للمنتجات الجزائرية

أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم، خلال زيارة عمل و تفقد إلى ولاية الطارف، على افتتاح الطبعة الأولى للصالون الوطني للمنتجات الجزائرية، رفقة والي الولاية، محمد مزيان.

ووقف زيتوني، وخلال زيارته لأجنحة الصالون، عند العديد من الأجنحة، وتلقى شروحات وبطاقة فنية حول المنتجات المعروضة، حيث أشار إلى أهمية هذه التظاهرة الاقتصادية، كمنصة لتعزيز الصناعات الوطنية، وتوفير فرص جديدة للتسويق والتصدير.

كما أكد الطيب زيتوني، على التزام الوزارة بدعم المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة المنتجات وزيادة تنافسيتها، على الصعيدين المحلي والدولي.

تجدر الإشارة، أن الطبعة الأولى للصالون الوطني للمنتجات الجزائرية، تعرف مشاركة عدد كبير من الشركات والمؤسسات الوطنية، التي تعرض مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك المواد الغذائية، الإنتاج الصيدلاني، الصناعة التحويلية، مواد التجميل، والمواد الصحية، الأثاث المنزلي والمدرسي، الأدوات المدرسية، صناعة الماكينات وغيرها.

كما تعرف الطبعة كذلك، مشاركة مؤسسات اقتصادية من تونس و ليبيا، حيث يهدف الصالون إلى توفير منصة للتواصل المباشر بين المنتجين والمستهلكين، وتعزيز فرص التعاون والشراكة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، حسب بيان وزارة التجارة.

شرف الدين عبد النور