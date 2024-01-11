زيتوني يعرض لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري إستراتجية قطاع التجارة المعتمدة لعام 2024

ترأس وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، جلسة عمل مع رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، وأعضاء من المجلس، حسب ما أورده وزارة التجارة.

و خُصّص اللّقاء حسب ذات المصدر، للتشاور وتقريب الرؤى المتعلقة بخارطة الطريق التي تعتمدها وزارة التجارة وترقية الصادرات لسنة 2024، خاصة تلك المتعلقة بتموين السوق الوطنية وشبكة التوزيع وكذا التحضيرات الجارية الخاصة بشهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى مرافقة المتعاملين الاقتصاديين المنتجين بهدف إنشاء فروع لوحداتهم الإنتاجية في مختلف الولايات.

وفي هذا الإطار، دعا الوزير زيتوني، المتعاملين الاقتصاديين، إلى استغلال الهياكل القاعدية لأسواق الجملة الجهوية التابعة لشركة “ماقروس” لتكون بمثابة منصات توزيع لضمان تموين عادل في كل الولايات، يضيف المصدر ذاته.

كما تناول اللّقاء عدة محاور تتعلق بتعزيز الصادرات بما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية وتعزيز مكانة الجزائر في السوق الدولية خاصة الإفريقية، وكذا رسم خارطة الطريق الخاصة بالمشاركة الفعّالة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين في التظاهرات الاقتصادية الدولية وتعزيز الحضور الجزائري.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزير على أهمية اشراك كل المنظمات والجمعيات المهنية في جعل سنة 2024 سنة اقتصادية بإمتياز، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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