زيتوني يضع حجر الأساس لإنجاز مخبر مراقبة الجودة وقمع الغش بعين الدفلى

قام وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم، رفقة والي ولاية عين الدفلى، عبد الغاني فيلالي، بوضع حجر الأساس لمشروع إنجاز وتجهيز مخبر مراقبة الجودة وقمع الغش، وذلك خلال زيارة العمل و التفقد التي يقوم بها الوزير إلى الولاية.

و استمع الوزير زيتوني خلال الزيارة، إلى عرض حول المشروع، حيث أكد في هذا الإطار، على أهمية هذا المخبر بالولاية التي تحصي 35 ألف متعامل إقتصادي وتاجر، مشدّدا على ضرورة أن تتزامن مرحلة الإنجاز مع إطلاق دفتر الشروط الخاص بالتجهيزات المرافقة.

شرف الدين عبد النور

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