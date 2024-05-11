زيتوني يتباحث سُبل تفعيل التجارة البينية بين الجزائر والبحرين

أجرى وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم السبت، بالعاصمة البحرينية، المنامة، مباحثات مع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير عبد الله ناس، وأعضاء من الغرفة.

و جاء ذلك، حسب بيان وزارة التجارة، عشية مشاركته في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لأعمال القمة العربية العادية الـ33، التي تستضيفها مملكة البحرين في الـ16 ماي الجاري.

كما تباحث زيتوني، مع أعضاء الغرفة البحرينية للتجارة والصناعة، أطر التعاون، وسبل تفعيل التجارة البينية بين الجزائر والبحرين، واطلاق استثمارات مشتركة.

شرف الدين عبد النور