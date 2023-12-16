زيتوني: حجم التجارة البينية الإفريقية أقل بكثير مما نصبوا إليه

كشف وزير التجارة الطيب زيتوني، أن الجزائر تراهن على منطقة التجارة الحرة الإفريقية، لتكون فرصة مهمة للترويج للإمكانيات والقدرات الاقتصادية لبلدانها وتعزيز التكامل الإقتصادي القاري.

وأوضح زيتوني، أن عقد ملتقى منتدى مبادرة التجارة الموجهة لمنطقة التجارة الحرة القارية يعكس الاهتمام البالغ التي توليه الجزائر لتحقيق التكامل القاري.

واضاف ذات المتحدث أن الجزائر ساهمت في صياغة المواقف الافريقية المشتكرة والدفاع عنها مثل أهداف التنمية المستدامة وتغير المناخ وغيرها.

وقال وزير التجارة :”أن حجم التجارة البينية الإفريقية أقل بكثير مما نصبوا إليه، حيث تشير جميع الدراسات إلى أن هذا المعدل لا يتجاوز الـ15 بالمائة”مبرزا أن هذا المعدل يعتبر أدنى معدل تكامل، مقارنة بالمناطق الاقتصادية الأخرى بالعالم.

في حين كشف نفس المسؤول، أن الدراسات تتوقع أن يصل هامش المبادلات التجارية البينية المرتقبة إلى 35 مليار دولار أمريكي. أي ما يعادل نسبة نمو مقدر بـ35 بالمئة من التجارة البينية الافريقية.

ولفت زيتوني إلى تقرير صندوق النقد الدولي، الذي إعتبر أن إصلاحات التجارة الحرة في افريقيا. يمكن أن يسهم في زيادة التدفقات التجارية في الدول الإفريقية لأكثر من 50 بالمائة مؤكدا أن الجزائر تتطلع لبلورة شراكات بينية في الداخل الإفريقي، بدلا من تبعية إفريقيا للخارج.

كما شدد ذات المتحدث، على أن الجزائر تولي أهمية لتحقيق أحد المشاريع الأساسية لأجندة 2060 بمنطقة التجارة الحرة الإفريقية. لتصبح منطقة للنمو الشامل للقارة على مدار العشريات القادمة

رمزي أحمد توميات

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