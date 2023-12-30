زهانة يدعو إلى الإعتماد على الرقمنة والخدمات الإلكترونية

دعا وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، اليوم السبت، القائمين على تسيير المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، إلى وضع مقاربة بأبعاد إجتماعية وإقتصادية.

وأوضح زهانة من الجلفة، أن وضع مقاربة بأبعاد إجتماعية وإقتصادية على مستوى المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية سيمكن هذه الأخيرة من توفير خدمات جيدة، وتحقيق عائدات تمنحها أريحية في جانب الصيانة، وكذا الإعتماد على الرقمنة والخدمات الإلكترونية لفائدة المواطنين.

وجاء ذلك خلال زيارة العمل التي قادت الوزير الى ولاية الجلفة، والتي استهلها رفقة الوفد المراق لها من محطة القطار. ببلدية عين وسارة، متجهين على متن القطار نحو كل من محطة حاسي بحبح، و محطة الجلفة.

وأكد ذات المتحدث على ضرورة المحافظة على هذه المكاسب، وتوفير خدمات في مستوى تطلعات الساكنة. عن طريق إحترام المواقيت المبرمجة للقطارات، والتكفل الأمثل بالمسافرين.

كما اشار وزير النقل ، إلى أهمية الإعتماد على الرقمنة والخدمات الإلكترونية، في مجال التنمية الاقتصادية، خاصة ما تعلق بنقل البضائع و توفير منصة لوجيستية لفائدة المتعاملين الإقتصاديين، ببعد محلي و وطني

رمزي أحمد توميات

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