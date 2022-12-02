رمطان لعمامرة يجري لقاءات ثنائية على هامش مشاركته في أشغال النسخة الـ8 لمنتدى الحوار المتوسطي في روما

رمطان لعمامرة يجري لقاءات ثنائية على هامش مشاركته في أشغال النسخة الـ8 لمنتدى الحوار المتوسطي في روما

أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج أنّ الوزير رمطان لعمامرة، أجرى عددا من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركته في أشغال النسخة الـ8 لمنتدى الحوار المتوسطي في روما.

و التقى لعمارمرة وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية المسؤولة عن قضايا الشرق الأوسط يائيل لامبيرت، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا، وكذلك مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز.

وعرف لقاء وزير الخارجية مع الدبلوماسية الأمريكية يائيل لامبيرت تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

كما كان سانحة لتأكيد الطرفين التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي من خلال تشجيع تبادل الزيارات والحوار والتنسيق على جميع المستويات.

أما في لقاءه بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، أكّد لعمامرة دعم الجزائر للجهود التي يبذلها -ستافان دي ميستورا- لتلبية الشروط اللازمة لاستئناف المفاوضات المباشرة بين البلدين وضمان الوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يكفل للشعب الصحراوي ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

فيما عرفت تفاصيل اللقاء الذي جرى بين لعمامرة وسفين كوبمانس، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط، التأكيد على الوضع السائد في هذه المنطقة وآخر التطورات في القضية الفلسطينية.

كما هنّأ كوبمانس الجزائر على نجاح القمة العربية التي احتضنتها الجزائر يوم 1 و 2 نوفمبر المنصرم، مشيدا بجهود الجزائر التي تصب في إطار تحقيق السلام بالشرق الأوسط.

ش.ن

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