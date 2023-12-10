رفع المساحات المخصصة لإنتاج الحبوب إلى 3 ملايين هكتار

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، أن كل العوامل متوفرة لتحقيق الهدف الرامي لرفع المساحات المخصصة لإنتاج الحبوب إلى 3 ملايين هكتار. لاسيما بعد توفير الدولة للبذور والأسمدة.

وجاء ذلك خلال ترأس وزير الفلاحة إجتماع عمل مع إطارات القطاع، خصص لمناقشة وتقييم مختلف البرامج القطاعية. لاسيما ما تعلق بحملة الحرث والبذر لموسم 2023-2024. وكذا نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع.

ودعا شرفة مدراء المصالح الفلاحية إلى تحمل مسؤولياتهم والعمل ميدانيا. لتحقيق هدف توسيع المساحات المخصصة لإنتاج القمح الصلب واللين والشعير إلى ثلاث ملايين هكتار. الذي أكد عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لاسيما خلال الجلسات الوطنية للفلاحة.

وكشف ذات المتحدث أن حملة الحرث والبذر لهذه السنة سجلت تأخرا، إلا أن هذا الهدف لن يتم التراجع عنه. داعيا إلى تدارك التأخر في غضون شهر واحد. منوها بالقرارات التاريخية المتخذة من طرف رئيس الجمهورية لفائدة قطاع الفلاحة منذ 2020.

كما شدد وزير الفلاحة على ضرورة العمل على توسيع المساحات المخصصة لإنتاج البقول الجافة إلى 150 ألف هكتار. وبلوغ 45 ألف هكتار من المساحات المخصصة لدوار الشمس بالنسبة للنباتات الزيتية.مع بعث البرنامج الخاص بإنتاج البنجر السكري في إطار الاستثمارات الكبرى في ولايات الجنوب.

هذا وأشار شرفة خلال مداخلته إلى ضرورة العمل على توسيع الغراسات الخاصة بالزيتون بمليون شجرة إضافية. والبرنامج الخاص بغراسة مليون نخلة في إطار الرفع من القدرات الإنتاجية في هاتين الشعبتين.

أما حول توسيع المساحات المسقية، فقد أكد وزير الفلاحة، على تكثيف الجهود هذا الموسم لبلوغ 6ر1 مليون هكتار في إطار البرنامج المسطر والذي يرمي إلى بلوغ 3ر2 مليون هكتار في 2030. مع العمل على تنفيذ استراتيجية استعمال مياه محطات التصفية. وكذا مواصلة توسيع الطاقة الكهربائية وتكثيف برنامج حفر الابار لاسيما في الجنوب, لمرافقة الاستثمارات الكبرى.

رمزي أحمد توميات

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