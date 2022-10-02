رسميا الجزائر مرشحة لاحتضان كان 2025

2 أكتوبر، 2022

صرح، امس السبت، وزير الرياضة و الشباب عبد الرزاق سبقاق، بالجزائر العاصمة، عن ترشح الجزائر لاحتضان نهائيات كاس امم افريقيا لسنة 2025.  بعدما منحه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الضوء الاخضر لتقديم ملف الترشح و الدفاع عنه بكل قوة، لاثبات ان الجزائر تتوفر على كل الامكانيات و الظروف الملائمة لذلك، مضيفا بان الوقت قد حان لتنظيم منافسات كبيرة .
و كان وفد الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم  قد عبر عن إعجابه بالهياكل و المنشات الموجودة، تحسبا للبطولة الإفريقية للمحليين المقررة بالجزائر في جانفي المقبل،

خورية سعداوي

2 أكتوبر، 2022

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