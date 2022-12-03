رزيق: منع أي منتوج محلي أو مستورد من الولوج للسوق الوطنية دون كود بار بعد هذا التاريخ

3 ديسمبر، 2022

أكد اليوم السبت، وزير التجارة، كمال رزيق، على أن الترميز “الكود بار”، مهم جدا في المجال التجاري، فهو يحمي المستهلك والمنتوج من التقليد.

وأوضح رزيق  على هامش الحملة التحسيسية المتعلقة بتفعيل “كود بار”، أن هذا الاخير عبارة عن قاعدة بيانات. تخص كل ما منتوج سواء كان محلي أو مستورد يدخل السوق، أين تكون بياناته دقيقة التي من خلالها نحمي المستهلك.

وفي نفس السياق، أكد ذات المتحدث، على أن الدول الأوروبية، مستحيل أن تصدّر منتوج للاستهلاك الإنساني إلى الخارج دون حمله لـ “كود بار”، أما في افريقيا، هناك 25 بلد يشترط الترميز وقبل نهاية 2023 كل الدول الإفريقية ستجبر جميع المنتوجات بحمله.

كما شدد وزير التجارة، على أنه بعد 29 مارس، سيمنع أي منتوج محلي أو مستورد الولوج للسوق الوطنية دون ترميز 613. أما بالنسبة للمنتوجات المستوردة يجب أن تحمل كود بار الخاص ببلدانها.

وكشف نفس المسؤول أنه حاليا الانخراط التطوعي، في هذا المسعى، بلغ لحد الآن أكثر من 11 ألف مؤسسة. وهذا بحوالي 500 ألف منتوج محلي وهم يحملون الترميز 613 المعبر عن الجزائر.

وفي هذا الصدد، دعا رزيق، جميع المؤسسات إلى الانخراط في هذا المسعى قبل نهاية 29 مارس، لأنه سيصبح غير قانوني.

رمزي أحمد توميات

3 ديسمبر، 2022

مقالات ذات صلة

وحدات الجيش الصحراوي تركز هجماتها على تخندقات قوات العدو بقطاع المحبس

6 مايو، 2022

الجزائر تشارك في المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في لوساكا بزامبيا

13 يوليو، 2022

أكبر جمعية حقوقية تحذر من تغول الأجهزة الأمنية  في المغرب

13 أبريل، 2021

حريق في مبنى الأرشيف بمقر سلطة ضبط المحروقات بوادي حيدرة

5 أبريل، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: