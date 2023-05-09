ربط 6 ملايين عائلة بالأنترنت عالية التدفق نهاية 2024

كشف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، أن قطاعه يهدف إلى ربط 6 ملايين عائلة بالإنترنت الثابت عالي التدفق بنهاية سنة 2024.

وحاء ذلك خلال إشرافه على افتتاح المنتدى الدولي الأول لتكنولوجيات الإعلام والاتصال بالمركز الدولي المؤتمرات

وأبرز تريكي في كلمة له أهمية “تحسين القدرات التكنولوجية والاقتصادية في الجزائر من خلال ربط ثلثي العائلات الجزائرية بالإنترنت إضافة إلى الشركات والمؤسسات المحترفة في مجال الرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

وأضاف ذات المتحدث ان من بين أهداف قطاعه نهاية سنة 2024 هو ربط 6 ملايين عائلة بالإنترنت الثابت عالي التدفق، وتزويد مليون مشترك بالإنترنت الثابت عن طريق الألياف البصرية.

وجدد تريكي التذكير بالتزام قطاعه بتطوير البنى التحتية وتمكين المواطن من “الاستفادة من الانترنت في جميع أنحاء الوطن من خلال المرور من 3.5 عائلة تم ربطها بالإنترنت بنهاية 2019، إلى 5 ملايين عائلة نهاية شهر أبريل 2023،

وهي الأرقام التي تعبر عن الإرادة السياسية القوية والتزام دائرته الوزارية بتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتمكين المواطن البسيط منها”.

وأكد وزير البريد البريد والمواصلات السلكية والاسلكية أن سرعة الانترنت هي الأخرى عرفت تطورا من خلال رفع السرعة الدنيا للإنترنت الثابت من 2 ميغابايت في الثانية إلى 10 ميغابايت في الثانية، لتبلغ 300 ميغابايت في الثانية مع عصرنة شبكة الربط بالألياف البصرية،

وذلك بغية مواكبة التطور الذي يشهده العالم في مجال التكنولوجيات الحديثة.

رمزي أحمد توميات

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