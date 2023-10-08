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رئيس مجلس الأمة: الدبلوماسية الجزائرية لا تقايض المصالح بحق الشعوب في تقرير المصير

8 أكتوبر، 2023

قام رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، باستذكار إنجازات ومواقف الدبلوماسية الجزائرية الخالدة التي خطتها سياسة خارجية قائمة على مبادئ نوفمبرية ثابتة.

وجاء ذلك في تغريدة له عبر موقع “ايكس”، حيث حيا الدبلوماسية الجزائرية بمناسبة يومها الوطني، مستحضرا باعتزاز مآثرها وأمجادها.

وأفاد رئيس مجلس الأمة أن الدبلوماسية الجزائرية تحترم الحرية والسيادة وتؤمن بعدم الانحياز وتناهض الاستعمار ولا تقايض المصالح بحق الشعوب في تقرير المصير.

ليديا كبيش

8 أكتوبر، 2023

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