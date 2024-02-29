رئيس جمهورية موزمبيق يضع إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري لشهداء الثورة التحريرية المجيدة

توجه رئيس جمهورية موزمبيق فيليب خاسينتو نيوسي، اليوم الخميس، إلى مقام الشهيد بالجزائر العاصمة، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية المجيدة.

كما وقف الرئيس الموزمبيقي، الذي كان مرفوقا بوزير المجاهدين و ذوي الحقوق، العيد ربيقة، دقيقة صمت ترحما على أرواح الشهداء الطاهرة.

وبالمناسبة زار فيليب خاسينتو نيوسي المتحف الوطني للمجاهد وألقى إطلالة على خليج العاصمة من هذا المعلم.

وكان فيليب خاسينتو نيوسي قد حل مساء أمس بالجزائر بالعاصمة في إطار زيارة صداقة وعمل إلى الجزائر، بدعوة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

سهام قريمش

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