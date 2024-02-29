رئيس جمهورية موزمبيق يزور جامع الجزائر

زار رئيس جمهورية موزمبيق, فيليب خاسينتو نيوسي, اليوم الخميس, جامع الجزائر, وهذا في إطار زيارة الصداقة والعمل التي يقوم بها إلى الجزائر, بدعوة من رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون.

وكان في استقبال الرئيس الموزمبيقي عميد جامع الجزائر, محمد المأمون القاسمي الحسني.

و تندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز وتمتين روابط الأخوة والتضامن التاريخية التي تجمع الجزائر وموزمبيق, عشية مشاركة فيليب خاسينتو نيوسي في أشغال القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز التي تحتضنها الجزائر من 29 فيفري إلى 2 مارس.

سهام قريمش

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