رئيس الجمهورية يُهنئ عمال الاذاعة و التلفزيون بمناسبة بسط السيادة الوطنية على المؤسستين

هنّأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس الجمعة, عمال مؤسستي الإذاعة و التلفزيون بمناسبة بسط السيادة الوطنية عليهما.

وكتب الرئيس تبون في تغريدة له على تويتر بمناسبة استعادة السيادة الجزائرية على الإذاعة والتلفزيون والمصادق لـ 28 أكتوير من كل سنة, يتجدد اليوم 28 أكتوبر 1962، عهد الشهداء والمجاهدين، في ذكرى استعادة السيادة الجزائرية على الإذاعة والتلفزيون، من الاستعمار الغاشم.

وأتبع الرئيس تبون تغريدته بالتهاني لصحفيي وعمال هاتين المؤسستين، بهذه المناسبة الغالية. وقال: “تهانيّ الخالصة لصحفيي وعمال هاتين المؤسستين، بهذه المناسبة الغالية.”

ش.ن

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