رئيس الجمهورية يعزي عائلة وزير التجارة الأسبق المرحوم العياشي ياكر

قدّم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، تعازيه لعائلة وزير التجارة الأسبق، المرحوم العياشي ياكر.

و قال رئيس الجمهورية في رسالة التعزية، “تلقيت بتأثر وأسى نبأ انتقال المرحوم العياشي ياكر وزير التجارة الأسبق إلى رحمة الله.. ولا نملك أمام ما كتب الله تعالى إلا التسليم والرضا بقضائه وقدره جلّ وعلا”.

و أضاف، “وإننا إزاء هذا المصاب الأليم الذي فقدنا فيه رجلا من إطارات الدولة تولى بإخلاص واقتدار مهامًا ومسؤوليات سامية، سفيرا وبرلمانيا ووزيرا”.

و تابع الرئيس تبون،” وفي هذه اللحظات الحزينة والمؤثرة، أتوجه إليكم بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة داعيًا المولى عزّ وجلّ أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، ويلهمكم جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

شرف الدين عبد النور

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